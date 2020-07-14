生技出現過熱警訊 大盤輪動快速勿追高殺低

新型冠狀病毒疫苗研發有進展，美股周一一度飆漲，不過，受到加州宣布再次封城影響，道瓊漲幅收斂，終場僅小漲，科技股那斯達克指數大跌逾2%。分析師表示，台股在「萬二」高檔區，類股及個股輪動快速，且震盪幅度會加劇，加上不少生技指標股出現短多下車，操作上建議切勿過度追高殺低。

全球政府大撒幣，加上疫情持續擴散，使國際股市波動劇烈。美四大指數僅道瓊小漲10點作收，收盤來到26,085.80點，科技股那斯達克指數大跌226.60點，跌幅2.13%，收在10,390.84點。S&P 500指數下跌29.82點，跌幅0.94%，費城半導體指數下跌35.64點，跌幅1.72%。

台股昨日重新站回5日線之上，三大法人聯手買超68.9億元。法人表示，新台幣呈升值走勢，配合此波資金行情，台股有機會再創高，不過，部份生技飆股昨日開始出現籌碼鬆動和崩跌的現象，透露出過熱警訊。另外，多數產業目前訂單能見度不長，第3季不確定性高，需持續觀察重量級企業法說。

台股今日重要除息股包括和泰車、國票金、遠傳。法人表示，近期處於除權息旺季，電子、傳產權值股普遍都有4~6%左右的殖利率，外資仍有回補空間，指數應有撐，在大盤逐漸墊高下，中小型股也可望輪流表現。