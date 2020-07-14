外資調高台積目標價至415元

國際資金瘋台股，昨（13）日擴大回流，加碼台積電、聯發科兩大指標股，激勵台積電飆上354.5元、市值衝上9.19兆元，雙雙刷新掛牌和台股紀錄；聯發科也在熱錢推波下衝出萬張熱量，蓄勢重返兆元市值。高盛和瑞信證券看好兩大「兆元級」巨擘續強，進一步將目標價上修到415元、730元。

外資圈過去曾有花旗環球證券將台積電目標價升到405元，是首家把台股權王喊到「四」字頭的外資。但隨後受美中貿易戰和新冠肺炎影響，花旗目前對台積電的目標價降至375元，高盛則讓台積電挑戰「四」字頭重出江湖，喊出415元天價，隱含台積電長線市值可達10.7兆元。

高盛對台積電喊出新天價，最大關鍵是打破外資圈過往只給台積電20倍以下的本益比。由於台積電先進製程領先，全球科技股又狂吹翻漲潮，高盛認為是時候給台積電更高評價，本益比上看22倍，股價突破400元。