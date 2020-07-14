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台積股價創高 市值全球第12大
台積電挾技術領先、基本面創高，以及資金潮進駐等三大利基，昨（13）日收盤價衝上354.5元新高，大漲6元，漲幅1.7%，市值站穩9兆元之上、達9.19兆元，同寫新猷，並創台股上市公司市值新紀錄，成為全球市值第12大公司。
外資是推升台積電股價走揚最大助力，昨天買超4,862張，連十買。台積電股價在短短十天上漲42.5元，市值激增1兆1,020.42億元。
台積電日前公布6月合併營收達1,208.78億元，月增28.8%，創新高；第2季合併營收3,106.99億元，達成原訂3,030億至3,120億元目標，季增約0.3%。
台積電將在本周四（16日）舉行法說會，儘管蘋果手機鏡頭主要供應商大立光對本季營運看法趨於保守，但法人認為，台積電受惠5G相關高速運算晶片、蘋果新處理器密集出貨，加上海思訂單也持續於本季密集出貨，雖然海思晶片已於6月中旬停止投片，但5奈米產能被蘋果、高通和超微等快速吃下，還有聯發科、恩智浦也加入排隊行列，且7奈米同時獲蘋果、超微、輝達、聯發科和賽靈思等客戶追單，年底前都維持滿載，預料法說會將釋出正面訊息。
法人估，台積電本季合併營收可望續增中個位數百分比，再創單季新高，全年合併營收增幅可逾15%。
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