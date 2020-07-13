黃國昌不玩了？大同市場派共主「總統表哥」說話了

前立委黃國昌落選大同獨董之後，傳出「不玩了」之說，引起外界譁然。有「總統表哥」稱號的市場派共主、三圓建設董事長王光祥，晚間發表最新聲明表示，由於他第一次拜會黃國昌迄今，都沒有再和黃接觸，不清楚黃目前想法，但「一旦召開臨時股東會，我還是期待黃委員繼續支持市場改革派。」

王光祥也說，從電子投票的結果，可清楚看到黃國昌公正的態度，受到許多外資法人與小股東的支持，他們都期待黃國昌以獨立董事身分徹查大同所有弊案與爭議，

黃國昌獲得市場派提名，參選今年大同獨立董事，在電子投票時贊成權數占總權數8.916％，為第一高票，但最後因公司派出盡怪招，剔除市場派股東表決權，導致黃國昌落馬，他在上月底股東會當天離場時，直呼是「台灣資本市場既黑暗又可恥的一頁！」

媒體報導，黃國昌透露自己是否參選大同董事，已經不重要，他要彰顯出「公司法」的荒唐，以及需要改革的公司治理，引起討論。也才有外界猜測，這是否是他「不玩了」的訊息。