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外資今買超台積電4,862張 10天市值激增1.1兆

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
外資看好台積電第2季可望寫下「歷年最旺第2季」成績。圖／歐新社資料照
外資看好台積電第2季可望寫下「歷年最旺第2季」成績。圖／歐新社資料照

台積電(2330)股價持續刷新歷史新高，今(13)日收在354.5元，上漲6元，市值飆上9兆1,923.26億元，統計外資單日買超4,862張，連十買；台積電股價在短短10天上漲42.5元，市值激增1兆1,020.42億元。

台股今日以12,211.56點作收，上漲137.88點，三大法人合計買超68.94億元，其中，外資及陸資（不含外資自營商）買超43.77億元，投信買超4.47億元，自營商買超（合計）20.69億元。

外資今日買超前十五大個股依序是群創、聯電、中信金、元大金、鴻海、旺宏、合庫金、福懋、南亞科、華邦電、奇鋐、國泰金、元大台灣50、玉山金、台積電。

外資今日買超台積電4,862張，連十買，合計買超11萬6,570張，台積電股價從6月30日起已連漲十天，上漲42.5元，推升市值大增，今日收在354.5元，股價及市值都再創新高。

台積電預計本周召開法說會，將公布第2季財報及第3季展望，法人還關注包括半導體產業景氣、華為事件的影響、先進製程進展、美國設廠、今年資本支出等議題，趕在法說會前外資最新報告出爐，將台積電目標價拉升到415元。

台積電第2季合併營收3,106.98億元，季增0.32%，接近財測目標3,030~3,120億元的高點，外資看好台積電第2季可望寫下「歷年最旺第2季」成績，預估單季毛利率上看51%，每股純益4.29元，挑戰史上第三高。

台積電 外資

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