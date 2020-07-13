外資又撤台？摩根士丹利終止自營業務 專家這麼說

摩根士丹利今（13）日爆出震撼彈，宣布終止在台自營業務！對此有市場傳聞，會不會是外資新一波撤台趨勢？外資圈人士分析，其實駐台外資普遍沒在台灣經營自營業務，大摩自營業務的貢獻極低，與其說是「出走」還不如說是「精簡」；證交所人士也透露，大摩申請牌照後，從來都沒做過自營生意；決定終止早在預期之中。

根據外資圈資深人士分析，摩根士丹利在台本就以承銷、證券業務為大，自營雖然申請牌照，但一直都不是核心業務。更早前，例如美系大行的高盛證券等，也曾在台申請自營牌照，但規模普遍不大，不像本土券商團隊那麼活躍。

外資圈人士說，2008年金融海嘯後，美國政府縮限投資銀行資金槓桿比例，也是外資在台自營業務有限原因。畢竟自營操作牽涉集團自用資金，在槓桿限制重重下，很難靈活運用，「對外資來說，申請自營牌照，就像雞肋，食之無味，棄之可惜。」

另一方面，金融海嘯加上近年歐盟新規MiFID II影響所及，外資圈也早早出現精簡台灣業務趨勢，但這其中，精簡和撤台仍有差異，如巴克萊全面撤出台灣的證券業務，是撤台的代表，但近幾年如德意志證券，雖裁掉研究部門，仍保留交易部接單，也有持續服務大客戶的人員，更精確來說，是因應大趨勢精簡組織。

外資圈人士推測，摩根士丹利應也是在長年經營有限，決定不再運作自營部門。由於集團本就沒太多投入，衝擊也有限，至於摩根士丹利表示，稍晚會發布正式回應。

對此證交所官員的回答更「直接」，指出摩根士丹利申請牌照後，幾乎都沒在運作自營業務，決定終止在預料之中。