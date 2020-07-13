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外資連二買 三大法人合計買超68.94億元

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
美期電子盤上漲、亞洲主要股市也多呈現上漲，帶動市場信心，台積電改寫新高，今日上漲1.7%或6元，收在354.5元。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
美期電子盤上漲、亞洲主要股市也多呈現上漲，帶動市場信心，台積電改寫新高，今日上漲1.7%或6元，收在354.5元。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

台股今（13）日在台積電創下新高價下，加權指數終場上漲137.88點，收在12,211.56點，收復5日均線，成交量達2,092.53億元。統計三大法人買賣超情況，外資買超43.69億元、投信買超4.47億元、自營商買超20.69億元，三大法人合計買超68.94億元。

美期電子盤上漲、亞洲主要股市也多呈現上漲，帶動市場信心，台積電改寫新高，今日上漲1.7%或6元，收在354.5元，帶動相關供應鏈表現齊揚，包括光洋科、漢磊、精材等攻上漲停，後續關注台積電周四法說會釋出的展望。另外，資金也點火到傳產族群，今日造紙、汽車、紡織等類股表現強勢，士紙、南紡、聚隆、如興等也紛紛攻上漲停板。

台積電 三大法人

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