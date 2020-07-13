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台積電收354.5元續創新高 引領台股上攻
台積電（2330）今（13）日再領軍台股上攻，股價開高震盪收最高，衝上354.5元作收，上漲6元，漲幅1.72%，單日市值增加1,555.82億元，市值再增高至9兆1,923.26億元，同步刷新歷史記錄，穩居台股權王寶座。
台積電6月營收中交出亮眼成績，單月合併營收1,208.78億7元，月增28.8%，年增40.8%，重新站上千億元且創下歷史新高；累計2020年1至6月合併營收約為6,212.96億元，年增35.2%。
台積電第2季合併營收3,106.98億元，季增0.32%，接近財測目標3,030~3,120億元的高點，外資看好台積電第2季可望寫下「歷年最旺第2季」成績，預估單季毛利率上看51%，每股純益4.29元，挑戰史上第三高。
市場關注台積電本周法說會將釋出的訊息，今日股價則是持續攻高，早盤以351元開出，雖一度下滑至350.5元，但在買盤推升下收在最高的354.5元，上漲6元，股價、市值再創新高。
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