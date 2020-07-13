聽新聞
test
0:00 / 0:00
雙王領軍、台股收漲137.88點 三大法人買超68.94億
台股今(13)日開高走高，權王台積電(2330)再刷新天價，鴻海也收紅，但股王大立光走弱，指數一度衝達12,216.24點，終場以12,211.56點作收，上漲137.88點，成交量2,092.53億元；三大法人買超68.94億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超43.77億元，投信買超4.47億元，自營商買超（合計）20.69億元，其中自營商（自行買賣）買超2.22億元，自營商（避險）買超18.47億元。
台股今日以12,109.61點開出，台積電開高震盪收最高354.5元，改寫歷史新高，鴻海收86.7元，漲幅2.24%，大立光收在3,960元，下跌50元，失守4,000元關卡，台積電強漲也帶動供應鏈漲勢，大盤指數收在12,211.56點，站上12,200點，收復5日線，漲幅1.14%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言