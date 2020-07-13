雙王領軍、台股收漲137.88點 三大法人買超68.94億

台股今(13)日開高走高，權王台積電(2330)再刷新天價，鴻海也收紅，但股王大立光走弱，指數一度衝達12,216.24點，終場以12,211.56點作收，上漲137.88點，成交量2,092.53億元；三大法人買超68.94億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超43.77億元，投信買超4.47億元，自營商買超（合計）20.69億元，其中自營商（自行買賣）買超2.22億元，自營商（避險）買超18.47億元。

台股今日以12,109.61點開出，台積電開高震盪收最高354.5元，改寫歷史新高，鴻海收86.7元，漲幅2.24%，大立光收在3,960元，下跌50元，失守4,000元關卡，台積電強漲也帶動供應鏈漲勢，大盤指數收在12,211.56點，站上12,200點，收復5日線，漲幅1.14%。