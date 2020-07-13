沒有最狂只有更狂！外資看台積電 喊上415元

台積電強強滾，在外資推波下，今（13）日尾盤收最高354.5元，市值激增到9.1兆元，雙雙刷新紀錄。外資圈繼花旗環球過去曾喊權王挑戰405元，高盛最新報告，一舉把台積電本益比喊到22倍，目標價拉高到415元，不僅創下外資圈「最狂」評價，也透露台積電還有機會衝天價！

目前花旗對台積電目標價只有375元，與摩根士丹利同為375元，均排行外資圈次高價。高盛415元則隱含台積電有望衝「四字頭」400元以上之外，市值更有機會挑戰10.7兆元，堪稱外資對權王財測「沒有最狂、只有更狂」。

高盛表示，台積電受惠客戶拉貨動能強勁，本周法說會可望釋出佳音，除此之外，台積長線還有兩大看點值得關注，一是新科技應用如5G、AI快速滲透，將挹注先進製程可觀動能，二是2022年起3奈米大量量產，更能支應HPC等需求成長。考量更長遠的動能，高盛調整台積電今、明、後年每股純益（EPS）預測為16.7元、15.4元、20.1元，並採用「22倍」本益比，目標價喊到415元。