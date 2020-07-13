台積電股價再衝354.5元 台股漲137點收12,211

美期電子盤上漲、亞洲主要股市也多呈現上漲，帶動台股今（13）日持續走高，午盤過後在台積電創下新高價下，加權指數終場上漲137.88點，收在12,211.56點，收復5日均線，不過今日成交量能縮減，僅2,092.53億元。

台積電改寫新高，今日上漲1.7%或6元，收在354.5元，帶動相關供應鏈表現齊揚，其中，光洋科、漢磊、精材攻上漲停，另外，閎康、漢唐、世芯-KY、矽格等也漲逾5%，後續關注台積電周四法說會釋出的展望。

就類股表現來看，今日電子類股表現較強，傳產的造紙、汽車、紡織等也有不錯表現，不過生技醫療則走勢較疲軟，美德醫療-DR、合一、中天、亞諾法等等打入跌停。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，雖指數近出現震盪，但短線漲多拉回難免，且在資金效益有望延續下，投資人對後市不需特別設限，建議接下來以主動選股策略，挑選具成長利基的優質個股，在拉回時逢低承接。展望後市，科技股因能見度相對較高，未來預計仍是盤面強勢股，接下來則需留意指標企業的產業展望、美中角力以及潛在的疫情干擾。