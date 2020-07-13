經濟解析／台積電股價再衝高 關鍵是這個

台積電（2330）本周將召開法說會，股價持續往上攻，法人及投資人都關注台積電將會釋出的訊息，事實上，市場更關注的是，台積電漲到350元的歷史高價區，到底還能不能買？其實可以本益比的角度來看，法人表示，如果因為台積電在財務及競爭等優勢下，給予更高的本益比，那麼目前的股價應還有上揚的空間，不過，仍要留意外資及法人在股價拉高後的動向。

分析有助台積電本益比的原因，主要包括基本面及技術上的優勢，加上目前的低利率環境，及殖利率題材，可望讓市場願意給予台積電更高的本益比；以台積電在先進製程的進展來看，未來10年可能是沒有敵手，基本面上，第2季交出好成績之外，下半年也可望逐季走高；法人估算，目前台股整體本益比約20倍，台積電目前本益比約22，如果往上增至26倍，股價上看400元以上。

台積電6月營收中交出亮眼成績，單月合併營收1,208.78億7元，月增28.8%，年增40.8%，重新站上千億元且創下歷史新高；累計2020年1至6月合併營收約為6,212.96億元，年增35.2%。

台積電第2季合併營收3,106.98億元，接近財測目標3,030~3,120億元的高點，外資看好台積電第2季可望寫下「歷年最旺第2季」成績，預估單季毛利率上看51%，每股純益4.29元，挑戰史上第三高。

法人預估台積電第3季營收季增3~5%，主受惠5G及高效能運算需求持續強勁，7奈米訂單持續滿載、5奈米出貨放量，看好第3季業績可望挑戰單季歷史新高；另外，第4季也可望持續成長，下半年營運可望逐季走高。

華為事件的衝擊，仍將是法人關注焦點，除了今年提前拉貨效應之外，萬一訂單因美國封鎖減少，將由其他客戶來彌補，包括蘋果、高通、超微將填補5奈米產能，聯發科、輝達、賽靈思等則是瓜分7奈米產能；另外，市場傳出，台積電已向美國申請供貨華為，相關的進展也將連動後續的營運表現。

台積電上周盤中一度衝高至353元的歷史天價，終場收348.5元，仍是收盤新高，股價站穩9兆元之上，今日開高震盪，一度平歷史新高，股價維持高檔，在法說會前持續上攻。

證券分析師張陳浩看好9月蘋概股的表現，加上資金行情的推波助瀾，看好台積電仍有高點可期，可選擇買點布局；證券分析師黃漢成認為，市場關注台積電法說會的內容，不外乎景氣、先進製程進展、華為轉單等，但要注意的是，不管所釋出的消息如何解讀，並不建議追高，長線投資人可以等回檔再找買點。