「all in」91張台積電！3個半月已賺705萬 他估：5年內翻倍

新冠肺炎疫情影響全球經濟，上半年台股一度跌破9000點，被稱為「護國神山」的台積電最低更跌到248元，不過也有不少投資人「危機入市」。一名網友就在台股低點的3月，大舉買進91張台積電，如今未實現損益已來到705萬左右，讓許多網友忍不住「朝聖先知」。

疫情造成全球股災，台股在3月19日跌到8681點，創下3年多來新低。同日除息的台積電，也跌到248元的7個月新低，不過低於250元的股價僅曇花一現，隔天隨即反彈，此後一路回升，今（13）日已攀上354.5元的歷史新高。

「好的小夥伴，『歐硬（all in）台積電』的時機到了！」一名網友3月26日於網路論壇「mobile01」貼出自己的股票庫存圖，說他2天內買進91張台積電，當時市值為2520.7萬元，每股均價277元。

發文網友表示，有人會懷疑買在280元太貴，但他認為「這不是最便宜的跳水價，但絕對是合理的入場價」。他用數字說明，若用台積2019年的EPS 13.32元來算，本益比看似是偏高的21倍，但他以2019第4季的EPS 4.47元來估2020年的EPS，保守數字為17.88倍，算出的本益比為15.7倍，就算把EPS打9折，本益比為17.4倍，不論對比台股的大盤本益比歷史平均值15～20、當下的16～17，或是台股半導體類股的23～24，都可看出280元是台積電非常合理的價格。更何況等到5奈米發威後，1年下來的EPS輕輕鬆鬆就能達到20元，到時的本益比將只有14倍。

他並預估3到5年內，台積電的股價將會站上500元，到那時25倍的本益比，也不過是台灣半導體產業的平均值，他並未高估。他也計畫要抱台積到股價上500元，到時價差加上每年的配息，他預估獲利將有2300～2500萬元。

以今日台積電354.5元收盤價來計算，這名網友的未實現損益已達705萬元，羨煞眾多投資人。許多人也特地回頭「朝聖」這篇3個多月前的發文，「5奈米發威了」、「小弟也在290的時候跟進，真的要感謝樓主無私的分享」、「當初聽樓主的強力買進，人生第一個獲利百萬到達」。

但也有買進70張295元台積電的網友表達不同意見，認為這3個月來的漲幅不如一些翻漲1、2倍的中小型股，批台積電「今年的高點都站不穩，更別說要漲1倍，股價非常讓人失望」。