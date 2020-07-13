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2,000元股可望添新血 外資喊買祥碩目標價上看2,020元

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台股五千金中，2,000元千金股可望再添新血，外資看好祥碩（5269）可望受惠於中國本土化及USB轉移上升趨勢，兩家美系外資同步喊買及調高目標價，其中一家目標價更上看2,020元；祥碩今（13）日以1,775元開高，盤中漲幅2.3%。

美系外資表示，祥碩可望受惠於中國本土化趨勢，調高今明年來自中國的營收預估，從3.03億元、8.97億元調高至3.48億元、及9.87億元；占銷售組合6%及12%，產品包括USB、SATA和PCIe的基礎，客戶則有 Huawei、 Inspur、Dawning, HikVision、Dahua、Phyton、Loongson等。

美系外資指出，祥碩將是USB轉移至USB3.2及USB4.0的受惠廠商，新客戶包括蘋果及微軟；美系外資預估，祥碩2019~2022年營收年複合成長率52%，產品銷售組合將從今年的14%提升，預估至2022年將達22%，將助拉高平均售價及毛利率，重申加碼評等，目標價由1,710元調高至1,989元。

另一家美系外資看好PC需求下半年仍可望優於預期，祥碩受惠於超微和英特爾等題材，預估第3季營收將季增17%，加上中國和蘋果伺服器訂單同步增溫，重申加碼評等，目標價上看2,020元。

台股股后矽力-KY上周一度衝達2,065元，創歷史新高，不過近日來則是走跌，失守2,000元，今日以1,915元開高，盤中漲幅1.06%；祥碩獲外資青睞，目標價上看2,020元，今日開高震盪，市場期待將可為2,000元高價股再添新血。

祥碩 外資 USB

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