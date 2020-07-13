美銀目標價喊上88元 南亞科爆量漲

南亞科（2408）上周法說會看好手機消費買氣，美銀證券最新報告，樂觀上半年來強勁的記憶體循環延續，加上南亞科殖利率不俗、在手現金充沛以及股價低基期，將目標價從80元升上88元，激勵南亞科今（13）日盤中爆量飆漲6%。

美銀表示，南亞科公布第2季財報，毛利率達31%，表現優於預期，推測除了南亞科出貨提升，產品報價也更好。由於進入下半年，南亞科仍樂觀消費型記憶體需求，報價跌幅可望有限，另外是南亞科逆勢提高資本支出，更令人感到振奮。

美銀指出，南亞科展望反映記憶體循環從去年落底以來，仍不斷加速上升，預估下半年南亞科營益率保持高峰，明後年也維持20%的高水準。對今、明、後年每股純益（EPS）預測拉高到3.22元、3.95元、4.5元，目標價同步提高。