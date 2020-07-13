營收連3月創新高給力！岱宇除息首日盤中填息

岱宇（1598）今（13）日進行除息交易，開盤除息參考價為66.9元，在買盤逢低承接下，盤中來到69.5元，漲幅近4%，順利完成填息。岱宇6月營收創下歷史新高，集團已連續3月營收改寫新高紀錄，主要反應旗下SOLE、XTERRA以及SPIRIT品牌家用健身器材訂單需求暢旺，再加上歐、美地區逐步解封，推升拉貨需求持續墊高。

岱宇公告6月合併營收達9.04億元，較去年同期的3.02億元大幅成長199％。2020年第二季及累計上半年合併營收分別達24.96億元、41.00億元，單季、上半年營收亦同步改寫新高水準，並分別較2019年同期成長126％、42％。

岱宇表示，憑藉SOLE品牌為北美第一大電商健身器材品牌之地位，今年完成整併後充分發揮集團產品研發、行銷宣傳、物流運送等資源整合，挹注SOLE品牌接單、出貨表現保持高雙位數成長表現，以及XTERRA、SPIRIT品牌新產品陸續計畫上市推出，隨著近年集團持續強化線上、線下新通路客戶業務契機，亦開始加大新產品整體備貨力道。

歐、美地區線上家用健身器材需求持續延燒，岱宇表示，實體經銷通路隨著經濟活動逐步恢復而推升整體訂單需求，再加上，XTERRA品牌隨著Amazon電商客戶持續追加訂單，以及新款健步車產品亦同步順利打進數家線上通路客戶，有機會展現更為強勁出貨表現，另一方面，旗下SPIRIT品牌新款800系列商用健身器材產品亦於第3季初正式上市亮相，有助於帶動歐、美地區實體經銷通路商用健身器材汰換需求，並增添新一波銷售動能。