台積電領軍 台股早盤漲逾百點

美期電子盤上漲，台股今（13）日開盤上漲35.93點，開在12,109.61點，早盤在台積電、聯發科、玉晶光等領軍下，指數一度大漲逾百點。

上周五道瓊開低走高，四大指數收盤漲多跌少。受惠新冠肺炎用藥及疫苗接連傳出好消息，激勵弱勢股航空、郵輪、金融、能源等明顯轉強，且科技股表現不落人後，FAANG於收盤全數創下歷史新高，帶動整體股市一路走高，那斯達克指數保持連三天上漲。

終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數上漲369.2點，或1.43%，收在26075點；標普500指數上漲32.98點，或1.04%，收在3185.04點；Nasdaq指數上漲69.69點，或0.66%，收在10617.4點；費半指數下跌6.93點，或0.33%，收在2069.78點。