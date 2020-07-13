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全球新冠肺炎確診新增超過23萬例 再創單日新高

那斯達克連3天創高 助攻台股多頭氣勢

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

新冠病毒治療候選藥物瑞德西韋（remdesivir）的臨床試驗傳來喜訊，帶動道瓊工業指數收漲369點，那斯達克指數連續3天創歷史新高紀錄，有助台股開盤表現。法人表示，短線台股跟隨美國科技股表現，大盤指數已站上12,000點，今年受疫情影響降息環境，壽險儲蓄資金也大幅出籠，全球資金行情熱燒。

受到藥物瑞德西韋開發商美國吉利亞利多消息激勵，市場信心大振，上周五美四大指數僅費半下跌。其中，道瓊指數上漲369.21點，漲幅1.44%，收在26,075.3點。標普500指數攀升32.99點，漲幅1.05%，收在3,185.04點。那斯達克綜合指數上漲69.69點，漲幅0.66%，收在10,617.44點，受亞馬遜和Netflix的推動再創新高。

台股本周焦點包括台積電法說會將登場，華為禁令的因應策略備受矚目，另外，台股另一大熱點生技族群則有生技論壇加持，可望扮演盤面重要風向。不過，國安基金本周將召開例行委員會議，隨著台股來到歷史高點，是否將停止護盤，成為多方隱憂。

法人表示，台股短線漲多拉回難免，不過在資金效應推升支撐下，投資人對後市不需特別設限，現階段盤面資金輪動仍屬健康，選股上可主動出擊、拉回伺機承接，仍是較佳的長線布局策略。預料未來科技股仍是領頭，接下來要留意的是指標企業的產業展望、美中角力及二次疫情的干擾。

台股 生技族群

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