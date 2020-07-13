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債券沒賺頭 股市還能分杯羹？

聯合報 / 記者鄒秀明、編譯林奕榮／綜合報導
專家指出，現在投資人心中最大的問題是「還有什麼能投資？」（美聯社）
專家指出，現在投資人心中最大的問題是「還有什麼能投資？」（美聯社）

庚子年金融市場不平靜，時序步入第三季，由於不確定因素仍在，金融業者多建議下半年投資「股債平衡配置」，但市場實況卻是資金持續湧入股市；專家指出，現在投資人心中最大的問題是「還有什麼能投資？」其實債券市場也搶手，但相對殖利率已低，看到股市爆發資金行情，資金自然往股市集中。

過去幾周股市上揚，公債依然搶手，投資人上周大舉湧向各國公債市場，帶動美國一○年期公債殖利率降至兩個半月以來低點，美國一○年期公債殖利率十二日一度跌至百分之○點五七，為四月二十二日以來最低水準，這也使得債券型商品吸引力下降。

「債券投資沒賺頭，股市還能分一杯羹」，華南永昌投顧董事長儲祥生表示，這是現在投資人的心情寫照。看到股票ＥＴＦ商品規模大增，也不讓人意外，他說，股票型ＥＴＦ大多釘住特定指數、鎖定大型股，資金湧入使ＥＴＦ規模增大後，勢必帶動買盤動能，對股市動能來說是正向。

不過，儲祥生也提醒，由於美國疫情嚴重，不斷撒錢挽救經濟，即使目前基本面跟資金面偏離，但全球股市仍不斷上揚，許多沒基本面的個股，竟也有投資業者能算出二年後的獲利，股價也因而上揚，但市場資金已無視本益比偏高現象。

儲祥生表示，觀察這一波多頭氣氛，有點類似一九九八年到一九九九年時的網路泡沫，儘管資金行情看似尚未結束，但投資人仍不得不謹慎，建議空手的投資人保守「不蹚渾水」，至於已經進場有獲利者，則可慢慢減碼。

國泰世華銀行則表示，可關注「高企業資本支出、高股息、高評級」三高標的，同時留意「疫情二次復燃、全球反中情緒升溫、美國總統大選」三項市場雜音，審慎迎接第三季的復甦行情。在持續寬鬆的政策環境下，美股及科技股等具高資本支出特性的類股，將是長期配置重點。想要提高整體報酬的投資人，可待股市回落後持續增持。

疫情 高股息 美股 公債 殖利率 儲祥生 本益比

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