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台股逼近歷史高點…國安基金是否退場 周三決定

聯合報 / 記者邱金蘭／台北報導
台股今年以來已上漲0.58%，到10日已漲到12073點，逼近12682的歷史高點。圖／聯合報系資料照片
台股今年以來已上漲0.58%，到10日已漲到12073點，逼近12682的歷史高點。圖／聯合報系資料照片

國安基金周三（十五日）將召開例行委員會議，討論是否停止授權護盤及最新一季財報，由於台股已站上萬二、逼近歷史高點，成交量放大，市場預料國安基金委員會應會決議停止授權，國安基金這波護盤投入子彈不到十億元，創史上最低成本護盤紀錄。

新冠肺炎疫情引爆全球股災，台股也受波及，國安基金在三月十九日召開臨時委員會議，決議啟動護盤機制，授權執行秘書執行任務，維護金融市場秩序，且未訂授權期限。

四月台股雖較穩定，但因疫情持續在全球擴散蔓延，衝擊經濟，四月十三日國安基金召開例行委員會議時，決議繼續授權護盤。

近來國內疫情逐漸趨緩，台股也穩步向上，來到一萬二千多點，在資金行情推波下，成交量更一度衝上三千八百多億元，創歷史次高。

財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華表示，股市已回穩，國內疫情也相對穩定，但國外疫情仍嚴峻，經濟也有很多變數。是否停止授權，國安基金委員們會作討論，並由委員會作最後決定。

據了解，國安基金幕僚將在會中提案討論是否停止授權，官員強調，是否停止授權，仍要尊重委員會的決議。

根據國安基金第一季財報資料，國安基金從三月二十日進場護盤到三月底止，共投入七億五七一九萬元護盤，並已有未實現利益四七三四萬元，成功發揮點火效果，投報率有百分之六點三。

這波國安基金啟動護盤是歷來第七次，從過去資料顯示，如果十五日國安基金委員會議決議停止授權，護盤期間約為三個多月，是歷來第三長，少於二○一一年的一二一天、二○一五年的二三二天。

這次護盤只投入不到十億元的護盤子彈就達成任務，護盤成本是歷年最低；打破最低紀錄二○○四年的十六點二八億元，不過二○○四年那波護盤期間只有十三天。

依國安基金過去護盤經驗，最慘的是二○○○年的二波密集護盤，授權四十九天共買入一千七百億元，結果套牢七年，最多帳面一度虧損四百多億元。

國安 疫情 台股

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