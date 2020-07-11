買超跌歐股？法人：逢回分批

歐股本周波動加大，以小漲作收。富蘭克林證券投顧表示，投資人現階段若買歐股相關基金，建議以長線布局為考量，側重直接受惠重啟經濟活動的基礎消費、循環類股為主，後續仍須留意英國脫歐談判、美歐貿易關係發展，建議逢回以分批方式，建立超跌的歐洲股市部位，或以加碼歐股的全球型股票基金介入。

Refinitiv資料顯示，下周至少有47家道瓊歐洲600成分股公布第2季獲利，預期第2季獲利下滑53.9%，營收下滑17.2%，目前已公布獲利的企業當中，25%優於市場預期，低於長期平均50%，75%營收優於預期，高於長期平均55%。

Refinitiv預期第2季整體產業獲利下滑53.9%，僅醫療保健類股為正成長2.0%，其他類股獲利全部呈現下滑，公用事業類股獲利下滑4.4%，表現居次，民生耐久財類股獲利減少129.0%最差，整體營收預期下滑17.2%，公用事業類股成長17.7%最佳，其次為科技、醫療保健營收分別成長12.6%及0.8%，其他類股營收均為負成長，表現最差為能源類股，預期營收下滑38.9%，整體企業表現受疫情衝擊，預期下半年將持續呈現負成長。

富蘭克林證券投顧建議，政策與數據反彈利多，緩和市場對歐洲地區的擔憂，為支撐第2季以來市場反彈的主要因素，隨著疫情面臨第二波爆發，預期產業表現分歧的現象將持續，下周留意歐盟27國領袖峰會，消息指出各國政府依然存在嚴重分歧，在7月峰會上達成協議的前景尚不明朗，以荷蘭為首的較富裕成員國希望大幅減少或取消紓困撥款形式分配的款項，會議結果不如預期，可能引發市場波動。

富蘭克林證券投顧建議表示，部分產業受到的負面影響，可能需要相當長時間恢復，甚至可能面臨永久性損失，其中旅遊、消費等相關類股可能受到更嚴峻的打擊，建議布局上挑選仍具成長前景、或長期趨勢較明確的標的，若歐洲地區順利推動經濟復甦計畫，將有助景氣步入復甦正軌。