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雙技股當主軸 投信：觀察類股是否接棒演出

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

台股本周出現震盪，10日集中市場加權指數大跌119點。富蘭克林華美投信認為，儘管短線因權值股展望偏保守而稍有修正，但因台股具高股息，又以新科技與醫療防疫概念類股勝出，短線整理、可觀察生醫類股是否接棒演出。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，全球低利率環境驅使，各國政府持續擴大寬鬆貨幣與財政政策，熱錢流向新興市場，特別是具高成長性與高股息類股；儘管短線因權值股公布展望預估偏保守，影響股市回檔整理，但相較於全球股市，台股仍具高股息、約3.7%與科技高成長優勢，第3季展望不看淡。

進一步分析，郭修伸認為，由於短線台股跟隨美國科技股表現，大盤指數已站上12,000點之上，資金行情也讓店頭市場持續創12年新高，有本益比的科技股，反而更容易有表現空間。實際上，因有之前台商撤資回流、加上今年受疫情影響降息環境，壽險儲蓄資金也大幅出籠，全球資金行情熱燒，使台股下半年展望也不悲觀。

此外，郭修伸分析，下半年台股仍具五大看好方向，包括遠端工作概念、物聯網概念、5G概念、生技醫療與電動車概念股等都是新發展趨勢，其中台股上半年資金輪動主軸以科技與生技醫療勝出，醫療也是這波修正時觀察是否承接輪動的類股，建議挑選具成長性與展望表現佳的標的，並以選股不選市為主。

展望後市，富蘭克林華美投信認為，資金行情推動台股大盤表現下，類股輪動快速，基金操作上將聚焦新科技與生技醫療類等趨勢，建議觀察如:半導體/IC設計、網路通訊通、5G蘋概股、電動車與醫療生技等產業，也提醒投資人應留意漲多高檔風險，逢低布局台股高科技基金，或以定期(不)定額方式，作中長期投資。

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