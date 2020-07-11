權王撐盤 大盤守住12,000

台股昨（10）日因大立光法說行情失靈，引發獲利賣壓出籠，漲多股紛紛拉回，所幸台積電盤中創353元天價穩住多頭軍心，大盤回測12,000點有守，周線仍漲164點或1.3%，拉出連四紅；也因本周頻創30年最高，台股今年報酬率翻正，全年上漲0.6%。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧副總經理黃文清等名師看法，除非出現大盤周轉率逾1%（約3,600億元）、跌破月線、指標股集體爆量收中長黑、外資大量匯出等反轉訊號，否則這波資金行情尚未結束，待籌碼換手，多頭可望續上攻。

股王大立光法說釋出旺季不旺利空，股價遭摜壓跌破所有均線、大跌420元至幾近跌停收4,010元，衝擊高價IC設計股等中小型電子股與高價股走勢，加上生技指標股合一同步殺低，台股昨日跌破5日線，幸賴台積電創新高救援，力守12,000點關卡，終場跌119點或0.9%收12,073點，成交量略增至2,610億元；櫃買市場也因內資賣壓湧現同步收黑，終場跌4.04點收171.90點，跌幅2.3% ，成交量略減至1,040億元。

集中市場周線漲164點或1.3%，連四周收紅，至於更強勢的櫃買市場單周周線漲幅3.2%，同樣拉出連四紅。

昨日18檔500元以上高價股中，僅祥碩、富邦媒逆勢收紅，大立光、矽力-KY、信驊、譜瑞-KY等千金股，跌幅在2.8%至9.4%不等，至於功率放大器、印刷電路板、散熱模組等手機供應鏈，及短線急漲的矽智財族群，都見到明顯拉回走勢。

法人進出方面，外資昨日出乎意料終止連二賣，小買超2億元，以金額計算，買超台積電83億元最多，台達電、鴻海、原相也逾5億元，累計本周加碼128億元，連三買。

外資在台指期淨多單大增4,793口，回升至39,271口本周高檔水準。

投信昨日調節規模擴大至12億元，連四賣，本周賣超31億元，是今年2月來單周最多。

八大公股行庫逢低買超8億元，連二買，主要敲進大立光、聯發科、國巨、統一超、南亞科、亞泥等大型權值股。