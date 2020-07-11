權王撐盤 大盤守住12,000

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（10）日因大立光法說行情失靈，引發獲利賣壓出籠，漲多股紛紛拉回，所幸台積電盤中創353元天價穩住多頭軍心，大盤回測12,000點有守，周線仍漲164點或1.3%，拉出連四紅；也因本周頻創30年最高，台股今年報酬率翻正，全年上漲0.6%。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧副總經理黃文清等名師看法，除非出現大盤周轉率逾1%（約3,600億元）、跌破月線、指標股集體爆量收中長黑、外資大量匯出等反轉訊號，否則這波資金行情尚未結束，待籌碼換手，多頭可望續上攻。

股王大立光法說釋出旺季不旺利空，股價遭摜壓跌破所有均線、大跌420元至幾近跌停收4,010元，衝擊高價IC設計股等中小型電子股與高價股走勢，加上生技指標股合一同步殺低，台股昨日跌破5日線，幸賴台積電創新高救援，力守12,000點關卡，終場跌119點或0.9%收12,073點，成交量略增至2,610億元；櫃買市場也因內資賣壓湧現同步收黑，終場跌4.04點收171.90點，跌幅2.3% ，成交量略減至1,040億元。

集中市場周線漲164點或1.3%，連四周收紅，至於更強勢的櫃買市場單周周線漲幅3.2%，同樣拉出連四紅。

昨日18檔500元以上高價股中，僅祥碩、富邦媒逆勢收紅，大立光、矽力-KY、信驊、譜瑞-KY等千金股，跌幅在2.8%至9.4%不等，至於功率放大器、印刷電路板、散熱模組等手機供應鏈，及短線急漲的矽智財族群，都見到明顯拉回走勢。

法人進出方面，外資昨日出乎意料終止連二賣，小買超2億元，以金額計算，買超台積電83億元最多，台達電、鴻海、原相也逾5億元，累計本周加碼128億元，連三買。

外資在台指期淨多單大增4,793口，回升至39,271口本周高檔水準。

投信昨日調節規模擴大至12億元，連四賣，本周賣超31億元，是今年2月來單周最多。

八大公股行庫逢低買超8億元，連二買，主要敲進大立光、聯發科、國巨、統一超、南亞科、亞泥等大型權值股。

台積電 大立光

延伸閱讀

外資買超台積電23,962張 7月市值激增9,205億

大立光重挫、台積難獨撐盤 台股下跌119點 12,073點作收

經濟解析／台積電創新天價 後張忠謀時代效應才正開始

大立光法說不如預期！法人跟你想的不一樣？

相關新聞

張忠謀生日 台積創天價

不畏台股走弱，台股護國神山台積電股價昨再創歷史天價，站上三五三元，台積電市值也正式衝破九兆元，刷新台股市值王紀錄，而這一...

權王撐盤 大盤守住12,000

台股昨（10）日因大立光法說行情失靈，引發獲利賣壓出籠，漲多股紛紛拉回，所幸台積電盤中創353元天價穩住多頭軍心，大盤回...

上半年營收出爐 四大贏家出列

上市櫃公司昨（10）日公布6月營收，上半年營收四大獎項出爐。鴻海獲「營收最具規模獎」，裕豐取得「成長進步獎」，宏捷科以營...

上市櫃最旺6月 營收衝2.9兆

上市櫃公司6月營收昨（10）日出爐，在台積電營收跳增至1,200億元大關帶動下，上市櫃公司6月總營收衝上2.91兆元，月...

科技族動能強 台股長多不變

新冠肺炎或許是討論下半年展望時首先面臨的議題。數據顯示，第二波疫情6月起有重新爆發之勢，係因各國解封的風險並不相同，我們...

南亞科 上季獲利大增66%

DRAM大廠南亞科昨（10）日舉行法說會，第2季獲利達32.11億元，季增66.5%，年增16.9%，每股純益1.05元...

聯發科 營收衝近四年高點

手機片大廠聯發科於昨（10）日公布6月業績，6月合併營收為252.79億元，月增16%，年增近21%，創下45個月以來單...

外資喊買…大立光仍遭賣超

大立光法說會釋利空，昨（10）日12大外資發布看法，九家對股王都重申「買進」或「加碼」，但多頭不敵空頭，賣壓開盤就大舉宣...

外資買超台積電23,962張 7月市值激增9,205億

台股今（10）日開高走低，收在12,073.68點作收，下跌119.01點，失守5日線，台積電(2330)為多頭撐盤指標...

最有效的當沖戰法 遵循無法無天才能飛上天

自90年代以來直至今年，筆者第一次看到內資KO外資，主導台股多空方向，外資淪為套利的配角，內資影響力只有70年代可與之相比，但也因為如此個股股價當日波動變得相當大，加上指數自8523點漲到12249點，在漲多下，投資人更想以當沖取代長期投資

創新高該上車？下車？ 用遛狗理論找出合理買賣點

現在大盤是不是真的漲太多了？現階段大盤站上12000點，投資人到底該不該上車？還是該下車？這真的是一個很掙扎的時刻！這讓筆者想起一個股市與經濟的理論，那就是「遛狗理論」。

台股失守五日均線 三大法人賣超28.63億元

台股10日開高走低，終場下跌119點，收在12,073點，失守五日均線。統計三大法人賣超28.63億元。

熱門新聞

天堂掉到地獄！生技股飆股中天、杏國從「漲停」秒殺至「跌停」

後市不佳！大立光逼近跌停 台股「五千金」跟著跳水！

外資連八買！台積電開352.5元、市值9.14兆 齊創歷史新高

賣壓擋不住！八外資重申買進 大立光慘跌8%

大立光慘跌拖累高價股 台股大盤回測萬二支撐

「生技股王」合一跌停！ 引動生技股賣壓 類股大洗三溫暖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。