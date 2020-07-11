外資喊買…大立光仍遭賣超

大立光法說會釋利空，昨（10）日12大外資發布看法，九家對股王都重申「買進」或「加碼」，但多頭不敵空頭，賣壓開盤就大舉宣洩，導致大立光跳空重挫9%，直逼跌停。分析師認為，由於大立光展望不佳，雖外資喊買但還要時間消化壓力，建議不要太快接刀子。

大立光昨日盤中最低探4,000元整數大關，終場大跌420元或9.4%，收4,010元，成交量爆出2,848張，創下2017年12月來兩年半大量。外資賣超505張，尤其台灣摩根士丹利一家客戶就大賣630張，占賣超成交比重22%；美林、高盛、瑞銀等逆勢買超。

不過，摩根士丹利證券對大立光重申「加碼」，客戶大舉賣超，市場認為堪稱為失望性賣壓宣洩，另外花旗逆勢將股王目標價調高到5,200元，瑞信也升到5,100元，滙豐雖調降但維持「買進」，還有摩根大通、麥格理、瑞銀、大和等共九家都重申正向評等，只有野村喊「中立」，美銀、高盛「賣出」。大多數外資都基於鏡頭持續升級推薦逢低布局。

花旗表示，大立光第3季展望不振，主要來自新冠肺炎和iPhone量產遞延，但這些擔心都不是新聞，後續遞延訂單也有回流契機，不排除大立光會像6月營收一樣在第3季驚艷市場，不應太早悲觀。