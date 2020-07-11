聯發科 營收衝近四年高點

經濟日報 / 記者鐘惠玲／台北報導

手機片大廠聯發科於昨（10）日公布6月業績，6月合併營收為252.79億元，月增16%，年增近21%，創下45個月以來單月新高，帶動第2季業績超越原先預估高標。

聯發科第2季合併營收達676.03億元，季增11%，年增9.8%，超越原先的估計區間621億至669億元，創近四年以來的單季高點；累計上半年合併營收為1,284.66億元，年增12.4%。

法人預期，由於5G晶片業務挹注，聯發科本季業績將明顯增溫，甚至有機會季增幅度達二成，第4季還有強力新品「天璣600」助陣，業績持續可期。聯發科將於7月底舉行法說會，除了揭露第2季財報，釋出第3季營運展望，法人也關注對於下半年整體5G市場看法。

聯發科近期股價一度衝上674元，創近19年新高點，總市值突破兆元大關，近期連兩日修正，昨日股價跌逾5%，收在616元，外資連三賣，自營商則連四買，但仍在高檔。

聯發科積極布局5G產品，包括高階的5G旗艦級晶片天璣1000、天璣1000L、技術增強版天璣1000+等系列產品，以及中階系列產品天璣800、天璣820等。聯發科執行長蔡力行提到，今年是5G剛剛成長的一年，聯發科有很好的產品布局，包括高階、中階、入門等一系列晶片產品，在此領域的發展有相當信心。

業界人士指出，推動聯發科本季業績成長的出貨動能，主要會來自於已發表的天璣800系列5G晶片。聯發科本季可望發表天璣600產品，定位鎖定大眾市場，價格頗有競爭力，據了解已經獲得不少客戶採用，預期後續將接棒，成為第4季5G出貨的主力。

在成長型業務方面，聯發科客製化提供下一世代的遊戲機晶片，近期開始出貨，企業級客製化晶片的雲端AI專案也將於下半年量產。

聯發科 天璣 5G

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