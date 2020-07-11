南亞科 上季獲利大增66%

DRAM大廠南亞科昨（10）日舉行法說會，第2季獲利達32.11億元，季增66.5%，年增16.9%，每股純益1.05元，來到近五個季度高點。

展望下半年，總經理李培瑛表示，產業景氣審慎樂觀，從需求端來看，網通、伺服器等需求延續熱絡態勢。

南亞科公告第2季營運成果，第2季銷售季增4%至9%，產品平均售價揚升4%至9%，季營收攀高至164.89億元，季增14.4%，而受惠產品價量齊揚，第2季毛利率回升至30.6%，較第1季拉升6.8個百分點，稅後純益32.11億元，季增66.5%，每股純益1.05元，是近五個季度高點。

展望未來，李培瑛表示，下半年產業景氣審慎樂觀，手機與部分消費型應用市場已有回溫跡象、出現旺季效應，網通的需求也非常好，而企業型資料中心的伺服器市場需求依然穩定，惟廣告型資料中心的伺服器市場因業務受疫情影響較大，需求則須留意。

不過，目前美國與印度等地疫情控制還有些不穩定，影響整體經濟不明確，加上中美貿易爭端會影響到某些客戶，後續發展仍須密切觀察。

李培瑛進一步說明，目前供應端庫存水位健康，預期第3季合約價將至少維持持平，因第2季銷售有不錯成長，基期已高，第3季銷售預期將持平；南亞科目前伺服器記憶體占營收比重約5%至7%，李培瑛希望年底前單月營收比重能達10%水準。

至於自主研發的10奈米製程技術進展方面，李培瑛強調，自主研發的三世代中，1A製程技術將依原訂計畫於今年底前試產，1B製程技術原訂2022年試產，現在看來進度應可稍微提前。

南亞科目前以消費型DRAM為主，占營收比重60%，應用領域包含機上盒、電視、車用、遊戲機等各類產品；標準型DRAM占25%，包含伺服器DRAM；其餘15%為低功耗型LPDRAM，應用產品包括手機、平板、筆電等。