外資買超台積電23,962張 7月市值激增9,205億
台股今（10）日開高走低，收在12,073.68點作收，下跌119.01點，失守5日線，台積電(2330)為多頭撐盤指標，股價刷新歷史紀錄一度衝達353元，終場收在348.5元，市值衝達9兆367.44億元，雙創收盤歷史新高；統計外資買超台積電23,962張，連九買，股價7月來上漲35.5元，市值激增9,205.29億元。
台股今日以12,250.44點小紅開出，台積電一度衝達353元歷史高價，終場收348.5元，上漲3.5元，漲幅1.01%，大盤指數開高走低，終場收在12,073.68點，三大法人合計賣超28.63億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超2.54億元，投信賣超13.25億元，自營商賣超（合計）17.91億元。
台積電為今日盤面上的焦點，一早就衝達353元，寫下歷史新高，在創辦人張忠謀90歲生日時，獻上市值及股價齊創歷史新高的賀禮，同時也在盤後公告的6月營收中交出亮眼成績，單月合併營收1,208.78億7元，月增28.8%，年增40.8%，重新站上千億元且創下歷史新高；累計2020年1至6月合併營收約為6,212.96億元，年增35.2%。
台積電第2季合併營收3,106.98億元，表現符合預期，達成財測營收目標，預計7月16日舉辦法說會，法人看好下半年營運可望逐季走高；外資今日買超台積電23,962張，連續9個交易日買超，合計買超11萬1,708張，投信買超25張，自營商賣超129張，合計三大法人買超23,858張。
台積電在外資連續買超下，股價也持續往上創新高，從6月30日以來持續上漲，已連10天收紅，7月以來股價上漲35.5元，市值大增9,205.29億元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言