股王重挫拖累台股收跌119.01點 三大法人賣超28.63億

自90年代以來直至今年，筆者第一次看到內資KO外資，主導台股多空方向，外資淪為套利的配角，內資影響力只有70年代可與之相比，但也因為如此個股股價當日波動變得相當大，加上指數自8523點漲到12249點，在漲多下，投資人更想以當沖取代長期投資

2020-07-10 15:44