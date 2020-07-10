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股王重挫拖累台股收跌119.01點 三大法人賣超28.63億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股10日開高走低，權王台積電創下歷史新高價，但股王大立光卻是重挫，拖累大盤指數翻黑，一度下滑至12,030.2點，終場則以12,073.68點作收，下跌119.01點，成交量2,581.82億元；三大法人賣超28.63億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超2.54億元，投信賣超13.25億元，自營商賣超（合計）17.91億元，其中自營商（自行買賣）賣超13.86億元，自營商（避險）賣超4.05億元。

台股今日以12,250.44點小紅開出，台積電一度衝達353元歷史高價，終場收348.5元，上漲3.5元，漲幅1.01%；股王大立光則是重挫收在4,010元，下跌420元，跌幅9.48%，拖累鏡頭等手機供應鏈走跌，指數由紅翻黑收在12,073.68點，跌幅0.98%，失守5日線，周線連四紅，上漲164.52點，漲幅1.38%。

自營商 台積電 三大法人 台股

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