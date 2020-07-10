台股失守五日均線 三大法人賣超28.63億元

台股10日開高走低，終場下跌119點，收在12,073點，失守五日均線。統計三大法人賣超28.63億元。

統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）轉為買超2.54億元，外資自營商買超0.02億元，投信賣超13.25億元，自營商（自行買賣）賣超13.86億元，自營商（避險）賣超4.05億元，合計三大法人賣超28.63億元。

那指、費半指數再創歷史新高，帶動台股今日開盤上漲，儘管權王台積電早盤再以353元刷新歷史新高，盤中也維持逾1%的漲勢，不過因股王大立光法說會釋出保守看法，盤中重跌逾9％，壓抑整體盤勢，指數由紅翻黑下殺，終場下跌119點，收在12,073點，失守五日均線，不過週線仍連四紅。

法人指出，全球央行持續寬鬆，市場資金充沛，今日台積電持續創波段新高，儘管指數拉回不過量能未見失控，多頭仍未見到反轉跡象，因此短線上拉回修正都是好的切入點。