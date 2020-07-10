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台塑四寶Q2合併淨損59.72億元 下半年可望走出谷底

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導
圖為台塑大樓外觀。本報資料照片
圖為台塑大樓外觀。本報資料照片

「台塑四寶」半年報出爐。隨著6月國際油價強彈，台塑集團包括台塑、南亞、台化、台塑化等四大公司鬆口氣，第2季合併稅後淨損59.72億元，雖然連續第2季虧損，但相較第1季大虧139.87億元，虧損大幅收斂57.3%。隨著新冠肺炎疫情放緩，各國陸續解封，四寶下半年營運可望脫離谷底。

第2季國際油價續跌，尤其4月底紐約原油期貨市場一度出現負油價，使得與國際油價連動最大的台塑化，第2季營運面臨極大壓力，所幸6月國際油價強彈，以布蘭特油價為例，已站回每桶40美元，讓台塑化虧損得以收斂。台塑化10日公布第2季稅後淨損86.57億元，比第1季淨損99.93億元收斂13.3%。

台化第2季則是奪下最佳進步獎，單季稅後純益11.24億元，比起第1季淨損46.05億元「轉虧為盈」，換算單季每股稅後純益0.19元。台化副董事長洪福源說明，第2季營運好轉，主要因為各國陸續解封重啟經濟。另外，OPEC減產帶動油價及石化塑膠產品價格回升；加上大陸經濟動能恢復明顯，幫助本業營運回神。

南亞則是「台塑四寶」中唯一今年上半年賺錢的公司，南亞第2季稅後純益21.61億元，比第1季獲利大增1.15倍，累積上半年稅後賺進31.66億元。主要原因在於南亞除了化工事業，旗下還有電子材料事業，以及轉投資的PCB廠南電等，受惠5G建置需求帶動營運強強滾，為公司營運帶動支撐。

台塑第2季則是維持小虧局面，單季稅後淨損6億元。累積上半年稅後淨損約10億元，換算每股虧0.16元。

合計台塑四寶第2季稅後純益59.72億元，雖然比起去年同期大賺300.37億元轉虧，但相較第1季大虧已大幅收斂。累積四寶上半年稅後純益199.64億元，與去年同期獲利609.75億元形成對比，由盈轉虧。

不過台塑集團總裁王文淵本周與工會代表會面，經轉述，王文淵提到接下來公司營運不會像前兩季那麼差，間接預告四寶下半年營運將走出谷底。

台塑化 國際油價

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