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高價股續航 半導體、生醫勇

經濟日報 / 記者黃力／台北報導

近期台股持續創30年新高，昨（9）日集中市場上有34檔個股漲停，櫃買市場則有69檔個股漲停，並共有34檔個股收盤創歷史新高，其中百元以上的高價股即占了24檔。

最近三天百元俱樂部檔數變化不大，昨天為205檔，與8日相當。高價股多為台股領導產業的指標，也是行情觀察重點，在資金持續湧入台股下，高價族群漲升動能暢旺，昨創歷史收盤新高的個股中，如譜瑞-KY、合一等百元以上的標的所占檔數占了七成，持續扮演領漲要角。

法人分析，台股盤面交投重心在IC設計等電子族群，昨日創高股中，半導體股即占七檔，分別為譜瑞-KY、瑞昱、雍智科技、聯詠、精材、鈺太及立積。

生醫股近日因有生技新藥產業發展條例延長等利多，進一步提升其族群能見度，包括杏輝、杏國、合一、中天、台生材以及亞諾法等六檔生技醫療股昨天收盤也創歷史新高，而當中除杏輝和台生材，其他股價均在百元以上。

台股 個股

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