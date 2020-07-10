銅板股補漲行情 啟動

台股昨（9）日盤中續創12,273點逾30年來新高，市場資金輪動快速，在中高價股拉開比價空間後，低價股發動補漲行情，盤面有萬潤（6187）等86檔50元以下銅板股亮燈漲停，多頭氣勢仍強。

美聯準會（Fed）信心喊話，舒緩華爾街對新冠肺炎疫情升溫的緊張情緒，美股由科技股領攻，四大指數同步收紅；台股雖高檔獲利賣壓出籠，但在台積電、大立光撐盤，以及千金股、生技股維繫人氣下，續創30年來高點。

法人指出，受惠市場錢滿為患、資金集中化效應，以及內外資法人競相調高本益比推波助瀾，高價股今年漲勢兇猛，市場預期有機會出現12千金，至於低基期銅板股也因部分業內主力轉戰，開始比價而上。

統計昨日盤面共有108檔個股收盤亮燈漲停，其中有多達86檔為銅板股，主要分布在生技、LED、半導體設備、證券商等族群；如果以成交量逾千張個股來看，則有50檔，顯示市場追價意願不低。