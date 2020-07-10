快訊

首爾市長朴元淳失聯 韓聯社：遺體已找到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

銅板股補漲行情 啟動

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
台股昨（9）日盤中續創逾30年來新高，低價股發動補漲行情，有86檔50元以下銅板股亮燈漲停。（本報系資料庫）
台股昨（9）日盤中續創逾30年來新高，低價股發動補漲行情，有86檔50元以下銅板股亮燈漲停。（本報系資料庫）

台股昨（9）日盤中續創12,273點逾30年來新高，市場資金輪動快速，在中高價股拉開比價空間後，低價股發動補漲行情，盤面有萬潤（6187）等86檔50元以下銅板股亮燈漲停，多頭氣勢仍強。

美聯準會（Fed）信心喊話，舒緩華爾街對新冠肺炎疫情升溫的緊張情緒，美股由科技股領攻，四大指數同步收紅；台股雖高檔獲利賣壓出籠，但在台積電、大立光撐盤，以及千金股、生技股維繫人氣下，續創30年來高點。

法人指出，受惠市場錢滿為患、資金集中化效應，以及內外資法人競相調高本益比推波助瀾，高價股今年漲勢兇猛，市場預期有機會出現12千金，至於低基期銅板股也因部分業內主力轉戰，開始比價而上。

統計昨日盤面共有108檔個股收盤亮燈漲停，其中有多達86檔為銅板股，主要分布在生技、LED、半導體設備、證券商等族群；如果以成交量逾千張個股來看，則有50檔，顯示市場追價意願不低。

生技股在政策偏多、新冠肺炎疫情升溫，以及合一、中天等指標股持續飆漲下，特定買盤鎖定美吾華、合世、永日、亞獅康-KY等低價股拉抬，昨日股價強勢攻頂；另一個近日火熱的半導體設備族群，則有萬潤、均豪等接棒攻擊，雙雙收上漲停價位。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

生技股 台股 疫情

延伸閱讀

新加坡添125人染新冠肺炎 累計確診達4萬5423例

合一「三冠王」帶頭衝 生技股百元俱樂部飆破30家

生技股漲潮不退 合一、中天股價攻漲停

台股拚12千金 法人點將

相關新聞

銅板股補漲行情 啟動

台股昨（9）日盤中續創12,273點逾30年來新高，市場資金輪動快速，在中高價股拉開比價空間後，低價股發動補漲行情，盤面...

就市論勢／IC設計、電動自行車 靚

資金充裕加上各國股市創下新高，激勵市場氣氛及投資人信心，推升台股突破「萬二」關卡，細看近期台股最大上漲動能來自科技股，其中表現最強勁族群是矽智財（IP）及IC設計等類股，主因受惠去美化、5G及高速運算等需求。

返校商機股 法人力捧

第3季傳統旺季揭開序幕，加上歐美秋季復學有望，在開學題材點火下，「7月拉貨、8月備貨、9月上架」，目前盤面人氣匯聚的「返...

投保中心盯上大同華麗律師團 磨刀揮向經營權女王陳錦旋

百年家電大廠大同公司的一場驚世股東會，因出盡怪招惹毛主管機關，爭議持續延燒。繼周一（6日）投資人保護中心決議對大同董事長林郭文艷提起解任訴訟後，投保中心再度出招，對準為林郭獻策的「華麗律師團」開刀。

大同市場派遞件申請股臨會 經部：快慢難說

大同改選董事爭議，經濟部商業司今（9）日宣布不准大同公司變更登記，經濟部長王美花更「指明路」，認為市場派可主動申請股東臨...

建議懲誡大同律師 投保中心：不希望律師再想「奧步」

投保中心日前針對大同董事長林郭文艷提起裁判解任訴訟，同時今傳出建議主管機關將兩位大同委任律師移付懲誡。投保中心董事長邱欽...

市場派林宏信：不賣大同中山北路土地

經濟部今天駁回大同申請董事變更案，大同市場派欣同投資顧問公司董事長林宏信今天在記者會表示，已在8日向經濟部申請召集股東臨...

經濟解析／台積電飆天價 還可以買嗎？

台積電(2330)飆上347元新天價，不少人都在問，現在還可以買嗎？答案可能見仁見智，但在資金行情熱燒下，分析師坦言，「...

第3季投資何去何從？ 國泰世華銀行：留意三風險

全球經濟陸續解除封印，第3季投資該何去何從？ 國泰世華銀行今（9）日發布新聞稿提醒，投資策略仍建議「股債平衡配置」，關注...

金管會告發大同 涉嫌違法證交法特別背信罪

大同經營權爭議，金管會繼宣示此舉有違股東行動主後，金管會主委黃天牧今正式宣布，調查大同已違反證交法的特別背信罪罪嫌，已依...

金管會出手了 大同股東會爭議案移送檢調

大同股東會改選引爆爭議，金管會主委黃天牧今（9）日親上火線，說明金管會已採行措施及後續作法，金管會表示，大同上周二股東會...

大同之亂 投保中心對經營權女王陳錦旋開刀

百年家電大廠大同公司的一場驚世股東會，因出盡怪招惹毛主管機關，爭議持續延燒。繼周一（6日）投資人保護中心決議對大同董事長...

熱門新聞

大同董事改選翻盤！經濟部駁回大同公司變更登記

台積電開高後一度飆上天價347元 市值8.99兆

合一 5月每股賺0.5元

大同之亂 投保中心對經營權女王陳錦旋開刀

台股拚12千金 法人點將

經濟解析／台積電飆天價 還可以買嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。