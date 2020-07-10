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就市論勢／IC設計、電動自行車 靚
盤勢分析
資金充裕加上各國股市創下新高，激勵市場氣氛及投資人信心，推升台股突破「萬二」關卡，細看近期台股最大上漲動能來自科技股，其中表現最強勁族群是矽智財（IP）及IC設計等類股，主因受惠去美化、5G及高速運算等需求。
投資建議
產業方面，持續看好IC設計、高速運算等半導體相關類股；下半年推出的新遊戲機如PS5及新XBOX，都可望刺激相關供應鏈需求。5G方面，由於基地台建置需求爆發，預估2022年全球總基地台數可達300萬台，相關零件及模組需求如功率放大器、基站天線散熱解決方案及電路板相關材料等皆可持續成長。
傳產方面，大陸及歐洲國家陸續推出刺激政策救市，且多以電動自行車為主，該產業仍是未來發展趨勢。
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