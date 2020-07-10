返校商機股 法人力捧

第3季傳統旺季揭開序幕，加上歐美秋季復學有望，在開學題材點火下，「7月拉貨、8月備貨、9月上架」，目前盤面人氣匯聚的「返校商機」概念族群，營收可望提升，後市值得期待。

台新投顧副總黃文清指出，若從基本面觀察，雖然產業對第4季耶誕節需求還是不甚明朗，但國際股市現階段依然高檔整理，「返校商機概念股」未來能否同步走高，將是市場關注焦點。

「返校商機」族群包含觸控、PC、DRAM、遊戲機、EMS等各大類，從業績分析，部分族群營運陸續回溫，今年返校商機及第4季旺季需求，似乎仍可期待。

分析師表示，雖然目前整體電子產業能見度不高，但若從法人買賣動態分析，優質的「返校商機」族群近期已開始獲得買盤進駐，推升股價齊步走高。

統計近兩周來獲得法人買超逾千張、股價強勢的人氣匯聚「返校商機概念股」有13檔。近兩周來欣興、仁寶、台達電、南電、群創、宏碁、微星、台虹等各獲5,000張以上法人買單進駐；同時期，南電、欣興、台虹、華擎、微星、正崴、新日興、台達電等，股價上漲超過一成。

法人表示，就過去經驗看，國外返校商機訂單將會帶動電子零組件採購需求，這是每年科技業十分重視的大單。返校訂單也可視為電子業下半年需求測試劑。