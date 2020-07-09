金管會出手了 大同股東會爭議案移送檢調

大同股東會改選引爆爭議，金管會主委黃天牧今（9）日親上火線，說明金管會已採行措施及後續作法，金管會表示，大同上周二股東會自行剔除表決權，已涉違反證交法第171條第1項第3款的特別背信罪罪嫌，金管會已將相關資料提供檢調單位，依法告發。

上周二（30日）大同召開股東會改選，公司派自行引用企併法，剔除高達53%股東的表決權，金管會在當天宣示此舉有違股東行動主義，並將取消大同自辦股務，但仍無法改變選舉結果，投保中心本周宣布將對大同董事長林郭文艷提起解任訴訟後，外界更期待金管會能有強硬作為。

黃天牧今天親自主持金管會例行記者會，對外說明金管會對大同案已採行的作為，及後續作法。

金管會表示，這次股東會大同公司自行認定逕行剔除股東表決權，或未發給部分股東表決權及選舉票，已涉犯違反證交法第171條第1項第3款的特別背信罪罪嫌，金管會已將相關資料提供檢調單位，依法告發。