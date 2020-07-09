聖暉6月營收13.79億元 創今年次高

聖暉工程科技（5536）今（9）日公布2020年6月合併營收13.79億元，創今年單月營收次高，並較上月成長28.34％。2020年第二季單季合併營收38.58億元，較第一季成長25.25％。

聖暉表示，因先前受疫情影響訂單遞延認列，主要客戶復工後即加速工程施作進度，挹注6月營收較上個月增加28.34％，隨著半導體、醫療生技等產業朝台灣、東南亞地區新建產能趨勢明確，帶動工業用、生化及醫藥用無塵室工程需求升溫，另一方面，中國政府對於中國地區半導體產業投入資金持續放大，挹注聖暉無塵室機電整合工程及化學供應系統訂單需求旺盛，為公司整體接單動能注入成長的活水。

近年來全球產業面臨美中貿易衝突、新冠肺炎疫情等負面因子影響，使得全球供應鏈加快重組腳步，台灣經濟部宣示將加快實踐產業鏈智慧化，導入5G、AI智慧化技術推動產業發展、數位轉型並發展創新應用，建構台灣的半導體設備、材料「國產化」，為台灣打造四大中心「亞洲高階製造中心」、「半導體先進製程中心」、「高科技研發中心」以及「綠能研發中心」以完備國內半導體產業鏈。聖暉指出，台灣、東南亞地區加速分散產能計畫提供聖暉旗下業務有利的接單環境，聖暉持續完善設備研發、廠務設計、規劃及製造技術之佈局，藉以提升在不同產業領域工程服務競爭利基，以利爭取更多新客戶合作機會，有望挹注集團保持高訂單能見度水準。

展望2020年第三季，聖暉因疫情因素持謹慎觀察看法。雖受疫情影響造成短期在建工程案進度認列遞延，但聖暉仍看好台商回流與全球供應鏈生產基地轉移至台灣、東南亞地區及中國國家產業支出政策，持續帶動聖暉接單表現暢旺，除此之外，聖暉憑藉著擁有專精的創新工法及管理人才在地化，大幅提升工程業務接單優勢，期能成為各產業廠務系統工程首選合作的優質供應商，為產業提供最周全服務。