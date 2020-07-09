台股盤中再創30年新高 留意追價風險

在中小型股個股創新高的帶動下，台股今（9）日早盤開高、再創12,273點30年新高，雖然整體追價買盤不足，指數出現創高之後的回檔整理，但大盤仍舊在103檔個股的漲停帶動下，終場指數上漲22點，收在12,192點，成交量為2,498億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，聯發科8日市值首度突破兆元大關，與台積電、鴻海創下今年首次三家兆元公司，千元以上的公司已經高達5檔，有6檔目前約在800元，均試圖挑戰千元，加上近期正值法說會旺季，預期在歷經肺炎衝擊的第2季，下半年多數公司對於整體景氣的看法預估應該還是會維持正向，因此，目前資金行情仍持續延燒中，預期在整體市場氣氛仍偏佳下，台股預期仍有機會持續走高。

就技術面來看，今日收盤指數仍是創波段新高，不過近期高檔收黑K線的機率變大，加上量能近期似乎也顯示有過熱跡象，日線的KD指標目前雖然維持高檔鈍化，但目前位在超買區，且開口有閉合的跡象，留意交叉下彎的風險。

另就籌碼來看，本土資金中，近期投信與八大官股券商持續維持減碼，外資近期買超也未明顯擴大，且單日融資逐漸增加，顯示市場被天天動輒數十檔的漲停給吸引，進場買股，因此，近期在籌碼面有逐漸轉差之際，追高風險漸增。