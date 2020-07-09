台股創高拉回整理 三大法人賣超61.55億元

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導

台股今（9）日創高後拉回整理，終場上漲22.50點，收在12,192.69點。統計三大法人賣超61.55億元。

統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超66.74億元，外資自營商賣超0.04億元，投信賣超3.25億元，自營商（自行買賣）賣超2.07億元，自營商（避險）買超10.52億元，合計三大法人賣超61.55億元。

美股那指、費半再創史高，激勵台股今日跳空開高，台積電、大立光帶頭衝鋒下，指數漲幅擴大，盤中並以12,273點再創刷新30年來新高，惟賣壓隨即出籠，使得指數略為收斂漲勢，終場以12,192.69點作收，上漲22.50點，成交量2493.1億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日盤中續創新高，盤中並在高檔震盪整理，儘管技術面上收黑K且留有上影線，不過量能沒有失控，加上櫃買指數仍續強創高，整體後市仍為多方格局。

自營商 台股 三大法人

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