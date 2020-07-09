雙王領攻、台股收漲22.5點 三大法人賣超61.55億
台股今(9)日開高後一度衝達12,273.43點，再創30年高點，權王台積電、股王大立光領軍衝鋒，生技股表現亮眼，但盤中漲勢收斂，終場以12,192.69點作收，上漲22.5點，成交量2,493.11億元；三大法人賣超61.55億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超66.74億元，投信賣超3.25億元，自營商買超（合計）8.44億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.07億元，自營商（避險）買超10.52億元。
台股今日以12,222.94點開高，早盤一度大漲逾百點，再刷新30年新高，台積電、大立光為多頭領攻要角，生技股漲勢強勁，不過，逢高賣壓出籠，壓抑指數漲勢，一度下滑至12,181.34點，仍守在12,100點關卡之上，終場收12,192.69點，漲幅0.18%。
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