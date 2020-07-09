大同改選爭議 小股東控林郭文艷涉特別背信
經濟部今天宣布駁回大同公司申請董事變更案。小股東蔡玉真認為，違法股東會導致股票被打入全額交割股，股東權益受損，到北檢控告大同董事長林郭文艷等涉犯證交法特別背信罪。
大同股東會改選董事引發爭議，經濟部認定，公司派剔除市場派股東投票權，造成出席股東持股未過半，沒有達到改選門檻，明顯與公司法規定不符，今天宣布不准大同申請董事變更。
蔡玉真下午到台北地檢署提告，她表示，大同公司耗費大筆金錢卻召開一場無效的股東會；更嚴重的是，這場違法的股東會導致股票被打入全額交割股，林郭文艷為個人利益，讓全體股東付出單日股價跌停市值蒸發49億元的慘痛代價。
蔡玉真指出，為股東捍衛權益，今天控告董事長林郭文艷、法務長趙安、股務處主管王隆潔涉嫌證券交易法特別背信罪，希望檢察官嚴查究辦。
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