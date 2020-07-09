大同改選爭議 小股東控林郭文艷涉特別背信

台股今天在美股勁揚下跳空開高後交投熱絡，一路維持高檔震盪，在外資上調台積電 (2330-TW) 目標價到375 元後，台積電周三 ADR 收盤也再創高，激勵早盤上攻至 347 元，改寫股價、市值同創高，朝 9 兆元大關邁進。台股今天生技及電子族群多有表現，晟德（4123）及中天（4128）等拉到漲停，近日在外資調高目標價的IC設計大廠聯發科（2454）前兩天表現亮眼，今天則在平盤下的高檔震盪，5G相關及美中貿易戰中意外出線的IC設計，近期漲勢維持強勢。在新台幣持續強勁走升，市場資金充沛下，目前多方格局不變。

2020-07-09 11:28