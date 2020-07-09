台股創高後小幅拉回整理 終場漲22.5點收12,192.69

美股那指、費半再創史高，激勵台股今（9）日跳空開高，台積電、大立光帶頭衝鋒下，指數漲幅擴大，盤中並以12,273點再創刷新30年來新高，惟賣壓隨即出籠，使得指數略為收斂漲勢，終場以12,192.69點作收，上漲22.50點，成交量2493.1億元。

昨日美股震盪走高，雖然美國單日確診人數首次突破6萬人，引起市場擔憂，壓抑道瓊、標普500指數盤中一度翻黑，不過Fed官員表示年底失業率會下降至8%以下，激勵市場多頭，蘋果、亞馬遜等科技股反彈走高，四大指數收盤全數上漲，那斯達克、費半指數收盤再次創歷史新高。

儘管小道瓊期貨電子盤今早小跌，不過亞洲主要股市仍為紅盤格局，其中陸股開低震盪走高，盤中走揚逾1%表現最為強勁，日、韓股開高震盪走高，盤中漲幅皆逾0.8%，港股開高震盪，盤中漲幅逾0.5%，台股則開高後收斂漲幅，盤中漲幅約0.3%。

觀察今日台灣50成分股表現，權王台積電開盤一度衝上347元，創下歷史新高，市值逼近9兆，同創新高，儘管盤中漲勢略為收斂，股價仍走揚逾1%；股王大立光則於今日召開法說會，股價也先行暖身，盤中走揚逾1.7%；其餘如豐泰走揚逾3%，南亞科、日月光投控、台達電走揚逾1%，統一、中鋼、台泥、可成、正新等也為紅盤格局。

其餘盤面上仍以生技族群為焦點，包括杏輝、佰研、合世、永日、永昕、環瑞醫、懷特、晟德、醣聯、合一、順藥、太景-KY、訊聯、浩鼎等持續亮燈漲停；高價IC設計譜瑞-KY盤中走揚逾4%，並以1170元再刷新高，祥碩盤中走揚逾2%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日盤中續創新高，盤中並在高檔震盪整理，儘管技術面上收黑K且留有上影線，不過量能得宜，加上櫃買指數仍續強創高，整體後市仍為多方格局。