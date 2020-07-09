聯詠、穩懋 外資目標價升到340元、355元

美銀證券最新報告，看好韓廠LCD產能關閉，聯詠驅動IC加速出貨，伴隨大陸OLED驅動晶片需求提高，聯詠獲利進一步提升，目標價從260元拉高到340元。高盛證券則看好中國衝刺5G基地台布局，砷化鎵大廠穩懋保持高成長，目標價提高到355元。

聯詠、穩懋今（9）日都盤堅上漲，聯詠受惠本土法人同步升價，盤中更大漲8%，成交衝破1.2萬張，穩懋漲幅略為收斂，不過早盤也創下344.5元波段新高。

美銀證券指出，韓國LCD產能縮減，對聯詠帶來兩利多，首先是LCD面板供需平衡，報價反彈，有利驅動IC單價成長，其次，中國面板廠京東方、TCL市占增加，也有助聯詠出貨。2020-2022年聯詠的LDDIC收入預期複合成長13%。

美銀表示，中國OLED崛起，相關驅動晶片需求增長，也提供聯詠大好機會。預估2019-2022年OLED DDI收入將複合成長83%，貢獻聯詠每股純益（EPS）達3.7元。另一方面，聯詠積極開發指紋觸控方案，未來也有潛力整合到驅動、觸控和FP感測器等晶片，使獲利動能再上層樓。

美銀預估，聯詠第2季EPS可達4元，高於市場預期的3.9元。今、明、後年EPS提高到15.8元、17.4元、19.3元。

高盛表示，因應美國祭出新禁令，華為第3季對穩懋下單更積極，配合中國5G基建與3D感測需求轉強，推估穩懋單季營收將比第2季成長5%，延續今年以來的高成長。

高盛指出，穩懋第3季表現衝高後，很可能是今年的頂，主因穩懋若無法及時取得美方豁免，上半季走強後，9月中下旬動能可能因為失去華為單而銳減，第4季更為明顯。目前評估穩懋第3季華為營收比重達到10%，第4季降到「零」，不過值得留意蘋果和非蘋新機推出，cellular PA及3D感測需求仍有機會填補。

高盛說，從股價來看，最近穩懋表現疲弱，應是市場擔心華為禁令衝擊，然而穩懋長線受惠手機升級的趨勢不變，尤其明後年5G、ToF以及大中華強勁的PA需求挹注，獲利複合成長率上看20%。今、明、後年EPS推估14.2元、17.05元、20.3元，目標價從325元提高到355元。