公司派新董事登記遭駁回 大同午盤買盤進駐大漲
大同（2371）股東常會爭議未解，經濟部今（9）日召開記者會，提出四大理由，駁回大同新董事變更申請，並直言「大同不應自行拒發剝奪股東投票表決權」。大同今天股價隨著大盤開紅，不過於記者會中，出現買盤大力相挺，帶動股價突然強漲，近11點半左右，一度衝上20.8元亮燈漲停，至午盤漲幅仍超過7%，買盤來自何方，市場聚焦。
觀察籌碼面，近期以自營商領買，截至昨天，連五買；外資自今年6月中旬起，持續降低大同持股，近期連五賣，持股比例從6月中旬40.8%，下降到40.5%；三大法人持股比例41.76%。
經濟部所提四大理由，第一為公司法明定股東有表決權及選舉權，任何股東平等行使股東權利均應受保障；在主管機關、法院並未就公司股權如何適用法令表示意見前，公司不應自行拒發股東選舉票及剝奪股東投票表決權。其次，股東是否涉及違反企併法、兩岸條例等法規，而有不算入已發行股份總數之情事，無從由公司逕予認定並予刪除。
第三，公司於公開資訊觀測站表示，於今年5月間已向法院聲請確認股東權不存在之訴，同時聲請假處分，足見公司亦認為有關股東權或表決權是否存在，亦應由法院進行認定。最後，公司本次扣除股東會股數部分，顯然缺乏依據並與法令有違，前開股數既不應扣除，則依公司股東會議事錄記載實際出席股數已有未達已發行股份總數過半數股東出席之情形，顯與公司法規定不符且無再為補正之餘地。
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