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500元俱樂部新兵？法人看嘉澤 喊到500元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
嘉澤董事長朱德祥。報系資料照片
嘉澤董事長朱德祥。報系資料照片

高價股「調升」不斷，繼世芯、力旺等電子股相繼跨越500元大關，大型投顧最新看好，伺服器概念股嘉澤（3533）受惠高速傳輸Type-C等應用成長，每股純益（EPS）飛越30元大關，將目標價上修到500元，成為「500元俱樂部」新潛力股。

大型投顧彙整嘉澤營運有四利多，首先是第3季NB應用成長，支援高速傳輸的Type-C連接器將加速出貨，明年起Type-C快速滲透及規格提升，支援8K畫質高速傳輸特性有望擴張嘉澤5G受惠度；其次，英特爾Purley平台出貨也將在明年躍增，還有Whitely的扣具與背板單價成長、更高速運作的Eagle Stream平台預計年底上市，嘉澤主力之一的CPU Socket享有超額利潤契機。

第三，光收發模組明年積極放量，相關營收預期倍增，第四，5G高速應用成長趨勢，可望使嘉澤股東權益報酬率（ROE）穩定達到20%高峰。法人預估，嘉澤今年EPS挑戰28～29元，明年成長到30～40元，目標價從432元提高到500元。

嘉澤 Type-C 元大

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