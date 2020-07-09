那指、費半指數再創新高 台股三檔ETF盤中股價創高

美國科技股表現強勁，那斯達克、費半指數再創下歷史新高，帶動台股中連結美股的相關ETF包括富邦NASDAQ正2（00670L）、富邦NASDAQ、國泰費城半導體今（9）日股價盤中同步創下掛牌來新高。

蘋果、亞馬遜等科技股反彈走高，推升昨夜那斯達克、費半指數收盤再次創下歷史新高，台股中連結美國科技股的ETF包括富邦NASDAQ、國泰費城半導體今日開高走逾1%，富邦NASDAQ正2開高走揚逾2.5%，盤中股價皆創下掛牌來新高。

根據最近經濟數據顯示，美國6月服務業活動大幅反彈，幾乎重返疫情爆發前水準，此外，半導體產業協會（SIA）最新資料，5月份全球半導體銷售額月增1.5%至350億美元，年增率部分則上揚5.8%。

依據世界半導體貿易統計協會（WSTS）預測，2020年半導體產業呈現溫和成長、2021年銷售可望進一步加速，預估銷售年增率分別達3.3%及6.2%。

國泰投信指出，疫情雖然在上半年衝擊了部分產業，卻也帶動新產業的崛起，在投資信心回復之際，有底氣的產業最容易出現報復性投資潮。

國泰投信ETF團隊經理人游日傑指出，由於雲居家辦公普及、視訊會議服務需求擴大，帶動半導體需求成長，英國研調機構Informa指出，疫情開始擴散的2020年第一季，全球半導體產業平均稼動率較去年同期揚升3.7百分點至86%、第二季維持高水準，預估第三季稼動率將再攀高至約89%的水準，反映在股價的表現上。

整體看來，AI、5G、資料中心、物聯網等需求成長為長期趨勢，科技產業直接受惠，可利用相關ETF進行布局。