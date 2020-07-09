精測早盤衝破900元大關 快速完成填息

測試介面廠中華精測（6510）今（9）日進行除息，該股配發10元現金股息，在市場看好該公司第3季營運可望持續成長之下，今日早盤股價開盤就跳空開高，買盤表現強勁推升，股價並上漲至900元關卡之上，盤中一度攻上漲停價926元，僅一小時時間快速完全填息。

精測股東常會通過配息10元，除息參考價為842元，股價開高之後，買盤強勢推升股價續漲，盤中股價亮燈漲停，股價來到926元，大漲84元，並順利完成填息。今日精測股價也寫下今年2月以來，近五個月的股價新高。

精測今年6月自結合併營收為3.61億元，較上月小幅成長2.24％、但較去年同期大增43.58％，並創下歷年同期新高、也是歷史第3高單月營收表現。帶動精測第二季合併營收10.57億元，季增17.43％、年增達57.73％，改寫單季營收的歷史次高。累計上半年合併營收19.57億元，年增達53.34％，續創同期新高。

該公司近二年來積極發展垂直探針卡（VPC），該產品的接單及出貨表現亮眼，垂直探針卡上半年營收倍增、已超越去年全年。就應用面言，仍以5G射頻（RF）晶片、智慧型手機應用處理器（AP）為主。同時，也積極投入高速運算（HPC）領域的垂直探針卡業務拓展，增添營運成長動力。

對於該公司後市營運展望，市場法人則是預期，5G相關商機持續增長，對精測相對有利，且未來隨著台系與美系客戶應用處理器及系統單晶片訂單增強，精測第3季業績可望較第2季成長一成起跳，不排除有機會創單季新高。