大聯大公開收購台驊 不到9%股權

半導體通路廠大聯大公開收購海空運物流業者台驊案，8日公告對台驊的公開收購應賣股數已超過最低收購數量5％，所以公開收購案的條件成就，大聯大今（9）日進一步揭露，最終收購約1.01萬張，占台驊股權約8.63％，但不到預計最高收購的20％。

大聯大從6月19日至7月8日，公開收購台驊股權，最低要達5,858張才能條件成就，占台驊已發行普通股股份總數117,157,402股的5％。後來累計應賣的台驊股數為10,112,039股，以上述已發行普通股股份總數來計算，約占該公司的8.63％股權。

大聯大原本是於5月28日宣布，將以每股28元價格公開收購台驊股權，預計最低收購5％股權，最高收購數量為23,432張，占台驊已發行普通股的20％。後來大聯大又於7月4日宣布，因綜合考量整體情況，將公開收購價格從28元提高為32元。

台驊於5月28日的收盤價為24.1元，以原先的公開收購價格計算，溢價幅度約16.1％，但該公司之後股價逐步墊高，尤其7月3日股價大漲逾8％，收在30.55元，大聯大於隔天宣布新的公開收購價格32元，溢價幅度約4.7％。台驊8日股價上漲0.25元，以31.9元作收。