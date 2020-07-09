台積電法說前 又一家外資調高台積電目標價至355元
台積電（2330）預計7月16日召開法說會，近期陸續有外資調高目標價，繼先前美系外資調高目標價至375元後，另一家美系外資最新報告也將目標價由325元調高至355元，重申加碼評等；台積電今（9）日股價開高後一度衝達347元，再刷新歷史新高價。
美系外資指出，半導體成熟製程的庫存修正狀況比預期優，今年下半年8吋晶圓廠產能仍是滿載，主要是受惠於5G智慧型手機電源管理晶片；華為旗下海思半導體所減少的5奈米及7奈米營收貢獻，可望由蘋果5奈米晶片訂單來抵銷，另外還有超微、輝達、高通、聯發科等客戶訂單的填補。
美系外資預估，台積電其他客戶將自9月起填補7奈米產能缺口，預估台積電今年第4季營收跌幅不大；但如果華為禁令持續到明年，台積電5奈米產能恐將難由其他客戶的訂單填補。
美系外資表示，台積電第3季營收將可優於預期，預估季增4%，調高今年每股盈餘預估到16.72元，調幅9%，重申加碼評等，目標價調高到355元。
日前也有美系外資看好5G智慧型手機晶片、處理器委外生產需求，將可望抵銷海思半導體相關訂單減少所造成的營收損失，重申台積電加碼評等，將目標價由341元調高到375元。
台積電今日以346元開高，一度拉升至347元，刷新歷史新高價，盤中漲幅0.58%。
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