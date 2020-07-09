台積電攻助再生能源前景 太陽能股全面轉強

晶圓代工龍頭台積電（2330）宣布為落實綠色製造並響應全球節能減碳行動，截至2020年7月，共計將簽署1.2 GW再生能源購電契約，在台積電的帶頭作用下，市場認為，未來國際大廠對包括太陽能在內的再生能源增加採購將趨勢，也激勵今（9）日台股太陽能股全面轉強，包括聯合再生（3576）、元晶（6443）、茂迪（6244）及達能（3686）盤中全數攻上漲停板。

台積電更擴大採用再生能源，並於2020年5月和其他12家業者完成國內首批再生能源轉供交易。截至2020年7月，台積電於台灣共計將簽署再生能源購電契約的總裝置容量達1.2GW。

市場法人認為，台積電不僅是國內電子產業龍頭，在全球半導體產業中也具指標性，台積電近幾年來持續擴大對再生能源的採購，未來可以預期，國際級大廠增加再生能源的使用，將是發展趨勢，且以台灣而言，在政府政策推動下，再生能源持續增加，未來國內的國際級大廠也可望逐步跟進，對太陽能、風電等綠能產業前景將有明顯的加分效果。

在台積電擴大採購再生能源的激勵下，台股太陽能股也出現許久未見的大漲表現，盤中除了指標性大廠聯合再生、元晶、茂迪及達能攻上漲停之外，包括國碩、安集等股也都是上漲表現。

以產業後市展望來看，上半年太陽能產業在原料供給不足下，影響台灣太陽能的營運及業績表現，不過，5月以來營運已逐漸恢復正常，且近期包括聯合再生、安集等廠也對下半年太陽能模組接單釋正面訊息，對後市需求也持續正面看法。