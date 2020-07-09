生技股漲潮不退 合一、中天股價攻漲停

合一（4743）、中天（4128） 引領的生技大漲浪潮不退，今天兩檔個股就算被分盤交易股價依舊飆高，走勢強勢一開盤就攻上漲停，中天來到145元，合一476.5元，距離市場喊價500元的目標價愈來愈近。

合一最近公布的近期獲利概況，5月還轉虧為盈，每股盈餘為0.5元，最近二個月的每股盈餘為0.64元。合一能5月在業外挹注下出現獲利，也讓市場感到驚訝外，不過市場上最期待還是合一的授權金落袋加持，今天合一及母公司中天不受分盤交易影響，股價再攻漲停。

合一自從公布完成ON101糖尿病慢性傷口潰瘍新藥多國多中心三期臨床試驗第二次期間分析，二個指標都達到標準，而且統計數字顯著，預計要提出醫材GMP的認證，長期規劃2021年產品要上市，股價一路不回頭拚命大漲，千億元的市值、股價走勢寫下國內生技業的新傳奇。

合一ON101糖尿病慢性傷口潰瘍新藥多國多中心三期臨床試驗第二次期間分析，比較ON101新藥與Aquacel醫材兩者用於治療糖尿病足慢性傷口潰瘍及安全性。根據統計分析，在主要療效指標上，ON101新藥與對照組比較呈現顯著差異，安全性評估也具有良好的臨床耐受性，成功達成ON101新藥在糖尿病病族慢性傷口潰瘍治療上的臨床療效目標。